الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بابلو إسكوبار.. البداية والنهاية" على "الوثائقية" قريباً

بابلو إسكوبار.. البداية
"بابلو إسكوبار.. البداية والنهاية"

كشفت قناة "الوثائقية" عن عرض الفيلم الوثائقي "بابلو إسكوبار.. البداية والنهاية" الفيلم يحكي قصة حياة تاجر المخدرات العالمي بابلو إسكوبار، الرجل الذي استطاع تحويل المخدرات إلى وباء أمريكي بعدما تمكن من تهريب نحو 150 ألف طن من الكوكايين سنويًّا من معامله في كولومبيا إلى مدينة ميامي التي تحولت إلى عاصمة لتجارة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يتناول الفيلم قصة حياة إسكوبار منذ شغفه الفطري والأولي بالجريمة كسارق للسيارات، ونابش للقبور، ثم تطور هذا الشغف والرغبة في الثراء إلى تجارة الماريجوانا والهيروين والكوكايين، حتى أصبح إسكوبار أخطر رجال كولومبيا، وأول إرهابي مخدرات في العالم بعدما لجأ إلى كثير من العمليات الإرهابية لفرض سيطرته على السوق والحكومة الكولومبية؛ ففي عام واحد، نفذ إسكوبار نحو 3000 عملية تفجير ونحو 22 ألف عملية قتل واغتيال. 

كما يوثق الفيلم نفوذ إسكوبار الطاغي في المجتمع الكولومبي إلى حد اغتيال المدعي العام ومرشحي الرئاسة الكولومبية في سبيل إلغاء معاهدة ترحيل المجرمين إلى أمريكا.

يتعرض الفيلم كذلك لأسباب نجاح إسكوبار في الحصول على حب وتقدير الفقراء في مدينته مديليين، بعدما رعاهم، وقدم كثيرًا من الأعمال الخيرية لهم، حتى أصبحوا مصدرًا لحمايته.


كما يرصد الفيلم، بالشهادات الموثقة لعدد من ضباط مكافحة المخدرات في أمريكا وكولومبيا، جهود إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في استهداف إسكوبار، بالتعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الكولومبية؛ من أجل تفكيك إمبراطوريته، حيث لاحقته على مدار سنوات حتى تمكنت من القضاء عليه بعد رحلة مطاردة مثيرة استمرت 16 شهرًا  من البحث والمداهمات، لتضع نهاية واحد من أخطر رجال العالم.

كما أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية "الأعيان"، وهي سلسلة تتناول السيرة والمسيرة لعدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم: عبد الحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبد النور، وأحمد باشا قرشي.

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