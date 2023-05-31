الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: سيتم تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

الدكتور أنور إسماعيل
الدكتور أنور إسماعيل

كشف الدكتور أنور إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتم تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مؤكداً: “نحن لا نريد أن نعلم فقط بل ونخرج كوادر أيضاً”.

وقال "إسماعيل" خلال لقائه على القناة الأولى، مصر لديها كنز فيما يخص المنظومة التعليمية، مثل الجامعات والمراكز البحثية، فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس والكوادر البحثية والمعامل التي يتم الإنفاق عليها سنويا، مؤكداً أن هناك العديد من الشخصيات المصرية التي حصلت على أعلى الشهادات العلمية ثم عادت إلى الوطن مرة أخرى.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب أن نسهل على الباحث ونحن نخطط للبحث العلمي، فالطالب أو الباحث أو عضو هيئة التدريس يريد الطريق السهل في التدريب وأن ينفعه هذا التدريب في سوق العمل، معلناً أنه سيتم تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وتم ربط التعليم والتدريب.

وقال عضو تنسيقية الأحزاب والسياسين: "نحن لا نريد أن نعلم فقط ونخرج كوادر علمية فقط، ولكن سيتم النظر إلى احتياجات سوق العمل، لدينا أصول وكنوز قوية، ونحتاج إلى الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ونحتاج إلى أن تكون لدينا استراتيجية ونظرة عامة للدولة المصرية ككل وليس التعليم الجامعي بمفرده أو التعليم ما قبل الجامعي بمفرده".

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