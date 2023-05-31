افتتاح فرع توثيق الشهر العقاري بنادى محافظة الفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، والمهندس عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، الفرع الجديد للشهر العقاري، بنادي محافظة الفيوم الرياضي.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن هناك 670 فرعا جديدا تم تحديثهم ورفع كفاءتهم على مستوى الجمهورية، ويقدم الخدمات للجمهور بالنظام الحديث، فى كافة الفروع فى عمل التوكيلات والاقرارات وتوثيق عقود البيع بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن هذا التطور اسهم تسهيل العمل حيث بلغت معدل المترددين على فروع الشهر العقارى مليون و200 ألف معاملة شهرياً.

وأكد الدكتور مصطفى أبوغرب، مدير المركز الجديد، أن المكتب يقدم خدماته للجمهور من الخامسة إلى التاسعة مساء، وجرى دعمه بعدد من المعدات والأجهزة الحديثة لتسهل مهمة العمل توفر العديد من الأعباء المالية على المترددين على مركز التوثيق.

وأكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فرع التوثيق بنادى المحافظة، يعمل بالفترة المسائية وتم دعمه بأحدث الأجهزة والمعدات الحديثة، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق الكائن بالمحافظة، ومقره داخل نادى المحافظة الرياضى، قسم أول شرطة البندر، ويقوم بكافة أنواع التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص مكانياً أو نوعيا، وحصل على موافقة وزير العدل بالقرار رقم 2717 لسنة 2023.

وأضاف أن المادة الثانية من قرار المستشار وزير العدل نصت على مباشرة العمل بالفرع الجديد، وجاءت بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق و القوانين المعدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وقرار وزير العدل بتاريخ 21 اكتوبر 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الفيوم التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم، وعلى مذكرة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة بتاريخ 29 مارس 2023.

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