هالة البدري: سعادتي بالجائزة التقديرية غير عادية.. وكل الفائزين لا خلاف عليهم

أعربت هالة البدري، عن سعادتها بالفوز بالجائزة التقديرية في الآداب ضمن جوائز الدولة التي أعلنت أمس، وقالت: "أنا سعيدة جدًا، والحقيقة أنا دائمًا أسلم أمري لله وأقول "ليفعل الله ما يكون"".

وأضافت: "حصلت على الجائزة بعد 13 عامًا من حصولي على جائزة التفوق، وسعيدة أكثر لأنني حين ترشحت عبر أتيليه القاهرة كان ترشيحي بالإجماع، وحين حصلت على الجائزة، كان التصويت لي بالإجماع، وهو أمر أسعدني للغاية".

وتابعت: "أنا سعيدة أكثر لأن الأسماء التي حصلت على الجائزة لا يختلف عليها أحد، وهو أمر جميل أن تكون وسط أناس بهذا الشكل والكل يشهد لهم".

وأكملت: "بعد حصولي على الجائزة بالتأكيد ستختلف الأمور، ستجبرني على التريث قليلًا واختيار موضوعات صعبة للعمل عليها وكتابتها، لأنني في العادة اكتب في أمور تأخذ أوقاتًا طويلة، وهناك عبء إضافي أيضًا بعد الجائزة، ولكنني مطمئنة لأنني لا أكتب إلا ما يقدمني خطوة للأمام، وأنا بطبيعتي لا أرجع لموضوع كتبت فيه وليس لي رواية تشبه أخرى والآن المسؤولية أكبر".