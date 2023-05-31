الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يطلق مشروع دعم المياه والبيئة للحد من التلوث بالبلاستيك في البحر المتوسط

أطلق مشروع "دعم المياه والبيئة (WES) في منطقة الجنوبية للجوار الأوروبي" الممول من الاتحاد الأوروبي ، بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط UFM  وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط UNEP/MAP، دعوة “لإظهار النوايا للمشاركة فى الحد من التلوث بالبلاستيك في البحر المتوسط”.

ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي بمصر، تهدف الدعوة إلى الحد من التلوث بالبلاستيك في البحر المتوسط ، تشجيع الإجراءات التطوعية وتحفيز التقدم والالتزام بمكافحة التلوث بالبلاستيك وخاصة من البلاستيك أحادي الاستخدام (SUPs).

ويدعو الاتحاد الأوروبي، الجهات الفاعلة في البحر الأبيض المتوسط إلى اقتراح إجراءات وحلول جديدة / مبتكرة تمنع تلوث بالبلاستيك وتفي بالتزاماتها بحلول صيف عام 2024.

الإجراءات والحلول

ويجب على المرشحين اقتراح مبادرة جديدة (سياسات، اجراءات ، منتجات ، الحملة ، إلخ) أو مبادرة مستمرة يعتزمون (ويلتزمون) بالارتقاء بها إلى المستوى التالي ويتم تنفيذها في البلدان الشريكة لمشروع WES: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس وإسرائيل.

 المتقدمين

المتقدمون المؤهلون للدعوة هم السلطات المحلية ؛ منظمات المجتمع المدني؛ الصحفيين والمؤسسات التعليمية للتعليم الرسمي وغير الرسمي؛ مؤسسات البحث التطبيقي والابتكار أو العلماء الأفراد ، والعلماء الشباب ، وما إلى ذلك ؛ القطاع الخاص؛ السلطات الوطنية / البلدان الشريكة.

اللقب الفخري

سيتم منح المرشحين المختارين الذين سيوفون بالتزاماتهم بحلول صيف عام 2024 اللقب الفخري "بطل في معالجة التلوث بالبلاستيك" وسيكونون جزءًا من "المجتمع المتوسطي للأبطال لمنع التلوث بالبلاستيك".

النطاق الزمني

الموعد النهائي للتقديم: 31 يوليو 2023 (12 منتصف الليل بتوقيت شرق أوروبا) والتقييم: أغسطس - سبتمبر 2023 و وتسليم الجوائز للابطال الفائزين: خريف 2024.

دعم الاتحاد الأوروبي المتوسط النوايا التلوث البلاستيك البحر المتوسط

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