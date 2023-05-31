الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: حضور الرئيس السيسى اختبارات التعليم يأتى برسائل مهمة للمجتمع

حضور الرئيس السيسي
حضور الرئيس السيسي اختبارات التعليم

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جانبًا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميًا وفنيًا وشخصيًا.

وقال، خلال لقائه على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنها ليست المرة الأولى التي يحضر الرئيس السيسي لمتابعة مثل هذه الاختبارات ولكن الهدف هو إعطاء رسالة للجميع على تأكيد واستمرار هذه المتابعة والتأكيد على ضرورة إجراء اختبارات لاختيار أفضل العناصر في كل أجهزة الدولة الإدارية وليس في مجال التربية والتعليم فقط.

وأكد أن حضور الرئيس السيسي للاختبارات بالوظائف خاص بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وذلك بسبب معاناة الكثير من المواطنين من البيروقراطية مما يعمل على اختيار أفضل العناصر للتدريس.

وأضاف أن حضور الرئيس السيسي للاختبارات أيضًا يأتي برسالة مهمة للمجتمع المصري ولجميع الجهات المعنية والأفراد والخريجين على المستوى القومي، معلقًا: "الشهادة ليست آخر المطاف ومؤهلة لدخولك سوق العمل واختيارك للوظيفة فلا بد من التدريب والتطوير".

الرئيس السيسي اختبارات التعليم التدريب والتطوير التربية والتعليم التعليم الفنى الأكاديمية العسكرية المصرية

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