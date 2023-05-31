ارتدوا الكمامات.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس غد الخميس، الذي يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى نهارًا، و42 على المناطق الجنوبية للبلاد.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الأولى المصرية، إن غدًا الخميس، وبعد غد الجمعة، يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار، مع رياح مثيرة للأتربة والرمال بالمناطق الداخلية، مشددة على ضرورة ارتداء أصحاب مرضى الحساسية الصدرية، والجيوب الأنفية الكمامات عند الخروج من المنزل غدًا.

كما نصحت عضو المركز الإعلامي، بضرورة القيادة في هدوء تام على أغلب الطرق في أثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة.

ونصحت غانم، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال مدة النهار، لا سيما مدة الظهيرة، التي تسجل أعلى درجات حرارة في هذا التوقيت، بالإضافة إلى تناول الكثير من السوائل؛ للمحافظة على الجلد رطبًا، ومنعًا للإصابة بالجفاف في هذا الطقس الحار.