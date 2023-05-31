الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ربع نهائي مونديال الشباب.. تونس في مهمة صعبة أمام البرازيل ونيجيريا تصطدم بالأرجنتين

مباراة تونس وإنجلترا
مباراة تونس وإنجلترا في دور المجموعات للبطولة

يخوض المنتخب التونسي، مواجهة قوية وصعبة عندما يواجه نظيره البرازيلي، في الثامنة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (دييجو أراماندو مارادونا) بمدينة لابلاتا، في إطار الدور ضمن النهائي لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا لعام 2023 المقامة حاليًا بالأرجنتين.

ويأمل منتخب تونس في تحقيق المفاجأة وتخطى عقبة منتخب «راقصي السامبا» من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.

وسيعول منتخب «نسور قرطاج» بقيادة مدربه منتصر الوحيشي على جهود عدد من نجومه في مقدمتهم محمد الضاوي «كريستو» لاعب الأهلي، وجبريل عثمان، وشيم الجبالي، ويوسف سنانا، وراقي عواني.

أما المنتخب البرازيلي، فسيعول على قدرات كل من ماركوس ليوناردو، مهاجم سانتوس، ومارلون جوميز، وماثيو مارتينيز.

وفي التوقيت ذاته، يواجه المنتخب الكولومبي نظيره السلوفاكي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سان خوان ديل بايكينتيناريو)، في إطار الدور ذاته.

وعلى جانب آخر، يلتقي المنتخب النيجيري، نظيره الأرجنتيني «المضيف»، في مواجهة نارية، ستجمعهما في الثانية عشرة منتصف الليل، على ملعب (سان خوان ديل بايكينتيناريو).

ويطمح منتخب نيجيريا، لمواصلة تألقه في البطولة، وتخطى عقبة منتخب الأرجنتين، صاحب الأرض، بينما يسعى «راقصو التانجو» لخطف الفوز من أجل السير على طريق التتويج بالبطولة التي تقام على أرضه.

وفي التوقيت ذاته، ستكون الجماهير على موعد مع أقوى مباريات هذا الدور، عندما يلتقي منتخبا إنجلترا وإيطاليا، في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وكان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، قد تأهل للدور ربع النهائي، عقب تغلبه على منتخب نيوزيلندا، برباعية نظيفة، بينما ودع منتخب أوزبكستان، المنافسات عقب الخسارة من الكيان الصهيوني، بهدف دون رد.

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