بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القدّيس الشهيد هرميوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية، بذكرى القدّيس الشهيد هرميوس الذي استشهد في عهد الإمبراطور انطونينوس.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "اشرَبْ ماءً في جُبًكَ ومَعينًا مِمَّا في بِئرِكَ" حاول، أنت الذي تسمعني، أن يكون لك بئر خاصّ بك وينبوع خاصّ بك. هكذا، عندما تأخذ الكتاب المقدّس، ستكتشف بذاتك تفسيرات خاصّة بك. نعم، حاول من خلال كلّ ما تعلّمته في الكنيسة، أن تستقي أنت أيضًا من ينبوع روحك. ففي داخلك، ستجد... "الماء الحيّ". هنالك قنوات الماء التي لا تنضب والأنهار المحمّلة بالمعنى الروحي للكتاب المقدّس، شرط ألاّ يتعثّر جريانها بالتربة والركام. في هذه الحالة، يجب الحفر والتنظيف، أي طرد كسل الروح والتخلّص من سبات القلب.

نقِّ روحك حتّى تشرب يومًا من ينابيعك وتستقي من الماء الحيّ الذي ينبع من بئرك. لأنّك إن تلقَّيتَ كلمةَ الله وحصلتَ على الماءِ الحيّ من الرّب يسوع، وإن تلقّيتها بالإيمان، ستتحوّل فيك إلى "عَينَ ماءٍ يَتفَجَّرُ حَياةً أَبَديَّة".

هذا و التقى امس، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب متى رزق، منشط الدعوات بالإيبارشية، حيث قدم الشماس خبراته، داخل الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

وأكد راعي الإيبارشية في كلمته أهمية العوامل، التي تساعد الشماس، في فترة المعايشة داخل الإكليريكية، انطلاقًا من القداس اليومي، والسجود أمام القربان المقدس، والخلوة الروحية، كما قدم نيافته إرشادات هامة، للعمل بها خلال الفترة الصيفية الحالية.

وشدد الأب المطران على أن الشماس هو رسالة للحضور، حيث يجب أن يكون مثالًا حيًا، يجسد حضور يسوع، بالإضافة إلى كونه شاهدًا ليسوع بالكلمة، كما تطرق الحديث أيضًا إلى دور الشمامسة الهام في تنشيط الدعوات.