"المارونية": يوجد في السماء رحمة ننالها من خلال أعمالنا على الأرض

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأربعاء الأوّل من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يوجدُ في السماء رحمةٌ ننالها من خلال أعمال الرحمة على هذه الأرض... ويوجد نوعان من الصّدقة: الأوّل جيّد أمّا الثاني فأفضل. الأوّل عبارة عن تقديم قطعة خبز للفقير أمّا الثاني فهو الغفران الفوري لأخيك الذي أخطأ إليك.

فلنطلب معونة الله لكي نمارس هاتين الصّدقتين من أجل أن ننال الغفران الأبدي ورحمة الرّب يسوع المسيح الحقيقيّة. لأنّه هو بنفسه قال:" فإِن تَغفِروا لِلنَّاسِ زلاتِهِم يَغْفِرْ لكُم أَبوكُمُ السَّماوِي، وإِن لَم تَغفِروا لِلنَّاس لا يَغْفِرْ لكُم أَبوكُم زلاَّتِكُم." ويوحي الرُّوح القدس في مكان آخر ما يلي: "أَيَحقِدُ إِنسانٌ على إِنْسان ثُمَّ يَلتَمِسُ مِنَ الرَّبِّ الشِّفاء، أَم لا يَرحَمُ إِنْسانًا مِثلَه ثُمَّ يَطلُبُ غُفْرانَ خَطاياه؟" .

فلنسرع بكلّ ما أوتينا من قوّة وعلى مدى الحياة لأن ننال هاتين الصّدقتين وأن ننشرهما على الآخرين. فنستطيع حينئذ، عند يوم الدينونة أن نقول بكلّ أمانة: أعطنا يا ربّ لأننا أعطينا."

من جهة اخرى، ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب دانيال حنا، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور، حيث ترأس الأنبا باخوم صلاتي المسبحة الوردية، والقداس الإلهي.

وتحدث نيافته في كلمة العظة حول "القديسة مريم وثمار الروح القدس: الأمانة". وأشار الأب المطران إلى أمانة العذراء طوال حياتها. وهذه ثمرة من ثمار الروح، لذا نحن ننتظر الروح القدس، لكي يحل علينا، ويمنحنا هذه النعمة.

وفي الختام، أقيم تطواف احتفالي، بتمثال، وأيقونة القديسة مريم العذراء.