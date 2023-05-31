الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: مصر حاضنة قضيتنا.. ونحتاجها أكثر من أى وقت مضى

محمد أشتية
محمد أشتية

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مصر هي حاضنة القضية الفلسطينية وحاضنة منظمة التحرير والمشهد الفلسطيني بأكمله.

كما وجه رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، الشكر لنظيره المصري على حسن الاستقبال والحفاوة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: نحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى

وأكد "أشتية" أن فلسطين تحتاج إلى مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفلسطين تاريخية ومتجذرة.

وتابع: "فلسطين تعيش في قلب كل إنسان مصري مثلما تسكن مصر في قلب كل فلسطيني".

القضية الفلسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة

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