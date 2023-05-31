رئيس الوزراء الفلسطينى: مصر حاضنة قضيتنا.. ونحتاجها أكثر من أى وقت مضى

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مصر هي حاضنة القضية الفلسطينية وحاضنة منظمة التحرير والمشهد الفلسطيني بأكمله.

كما وجه رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، الشكر لنظيره المصري على حسن الاستقبال والحفاوة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: نحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى

وأكد "أشتية" أن فلسطين تحتاج إلى مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفلسطين تاريخية ومتجذرة.

وتابع: "فلسطين تعيش في قلب كل إنسان مصري مثلما تسكن مصر في قلب كل فلسطيني".