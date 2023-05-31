الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس يونياس الرسول

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس يونياس الرسول.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس يونياس أحد السبعين رسولا . ولد هذا الرسول في بيت جبريل من سبط يهوذا . فانتخبه الرب من ضمن السبعين رسولا . وقبل الروح المعزي . ثم بشر مع التلاميذ وتحمل شدائد كثيرة ورافق الرسول أندرونكوس في الكرازة ببشارة الملكوت ، كما ذكر في الثاني والعشرين من شهر بشنس . وبعد أن تنيح الرسول أندرونكوس وكفنه هذا القديس ودفنه . صلي إلى الرب أن لا يفارقه فتنيح في اليوم التالي . وقد ذكره بولس الرسول في الإصحاح السادس عشر من رسالته إلى رومية .

ونظمت إيبارشية طموه لقاءً لخدام وخادمات الإيبارشية بعنوان "أقنوم الروح القدس"، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

هذا واستضاف اللقاء نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، حيث ألقى نيافته محاضرة عن موضوع اللقاء، كما شارك في اللقاء مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد كبير من خدام وخادمات الكنائس بها.

كما صلى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس مجدي فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد الأمير تادرس في قرية بني شقير التابعة للإيبارشية باسم القس إشعياء.

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