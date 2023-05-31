عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المحور المجتمعي من أهم محاور الحوار الوطني

كشف الدكتور أنور إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مناقشة الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وقال "إسماعيل" خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن المحور المجتمعي من أهم محاور الحوار الوطني ويغطي أكثر من عنصر مثل التعليم كعنصر مستقر، ويغطي الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، والتماسك الأسري، والصحة ومدى ملائمة الصحة والمنظومة الصحية للمواطن المصري.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المحور المجتمعي يناقش أيضًا الثقافة والهوية والانتماء والشباب، مشيرًا إلى أن التعليم عنصر أساسي في قاطرة أي دولة.

وأشار إلى أن الدول المحيطة بنا اهتمت بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله، وهذا الأمر يشمل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ومراكز التدريب.