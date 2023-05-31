الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأردن" تناقش الاستفادة من خبرات مصر في تنفيذ "معرض للزهور"

معرض الزهور
معرض الزهور

زار الدكتور موفق السرحان، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، يرافقه المهندس صدام الشرفات من وزارة الزراعة الأردنية، معرض زهور الربيع الـ90  بالمتحف الزراعى في الدقي، متفقدا أجنحة المعرض المختلفة والتقى بالعارضين وأصحاب المشاتل أبدى إعجابه بالتنظيم ،وجمال المعروضات من الزهور والورود ونباتات الزينة.

 وأكد السرحالن إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال من خلال تنظيم معرض مماثل في الأردن الشقيق، حيث تقوم مصر بتنظيم معرض زهور الربيع على مدار عشرات السنين.

 جاء ذلك على هامش مشاركة "السرحان" في ورشة العمل التدريبية الثانية حول الإتجاهات الحديثة فى الزراعة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى “CARDNE”،

ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسادة السفراء الأجانب بالقاهرة.
 

المعرض الذي افتتحه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت الماضي، يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.

مدير المركز الإقليمي للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية بالشرق معرض زهور

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