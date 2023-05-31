الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "المتحدة للإسكان" تتراجع 78% خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المتحدة للإسكان والتعمير، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 78% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 5.85 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 26.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 39.18 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 87.22 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وسجلت الشركة أرباحاً مستقلة بلغت 3.04 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.12 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

يشار إلى أن المتحدة للإسكان والتعمير حققت أرباحاً بلغت 98.2 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 80.92 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 264.22 مليون جنيه، مقابل 133.28 مليون جنيه خلال 2021.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 72.71 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 63.35 مليون جنيه في 2021.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المتحدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي.

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