الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يُعرَّض التلاميذ للموت.. تحرك برلماني بشأن توقف تنفيذ نفق سكة حديد في قنا

النائب خالد أبو نحول
النائب خالد أبو نحول

تقدم النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن "توقف أعمال تنفيذ نفق أسفل سكة حديد نجع خيربة مركز فرشوط محافظة قنا".

وقال أبونحول في نص طلب الإحاطة المُقدم منه: “نحيطكم علماً بتوقف إنشاء أعمال نفق أسفل السكة الحديد الرابط بين نجع خيربة الشرقي والغربي بعرض 3 متر وطول 20 متر بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، حيث توقفت الأعمال بالرغم من إرسال المحافظة مبلغ 18 مليون جنية إلى الشركة المسند إليها المشروع، وذلك للبدء في إنشاء النفق”.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إنشاء النفق حيث يوجد  على الجانب الأخر لشريط السكة الحديد مدارس لخدمة تلاميذ القرية، ما يجعل التلاميذ والطلبة مضطرين للمرور على شريط السكة الحديد وهذا يعرضهم لخطر الموت، والسبب فى ذلك الأمر أن نجع خيربة منقسم إلي نجعين نجع خيربة الغربي ونجع خيربة الشرقي وبعض النجوع الأخرى مثل نجع خليفة ونجع العرب البقاليل، ويوجد عدد 2 مدرسة شرقي السكة الحديد في نجع خيرية الشرقي ولا يوجد مدارس بنجع خيربه الغربى، لذا يوجد عدد من التلاميذ ومترددي المدارس من    نجع خيرية الغربي يقومون بالذهاب للمدرستين، ما يؤكد على أن القرية تحتاج إلى هذا النفق على وجه السرعة.

وأشار النائب خالد أبونحول إلى أن عدد تلاميذ المدرسة يترواح إلى حوالي 600 تلميذ، وكذلك تلاميذ الروضة600 تلميذ، ويتراوح عدد سكان نجع خيرية حوالي 7000 نسمة بالنجوع المجاورة التي يمكن أن تستفيد من هذا النفق أسفل السكة الحديد.

وطالب "أبو نحول" بسرعة تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة بالبرلمان، وسرعة مناقشته على الفور واتخاذ ما يلزم بشأنه.

النائب خالد أبو نحول طلب إحاطة الدكتور حنفي جبالي محافظة قنا وزير النقل نفق أسفل سكة حديد

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