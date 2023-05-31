الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتهامات لممثلي الحكومة الأمريكية أمام المحكمة الفيدرالية بسبب “هاري”

الأمير هاري
الأمير هاري

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ممثلي الحكومة الأمريكية سيمثلون أمام المحكمة الفيدرالية الأسبوع المقبل، للرد على أسئلة حول الموافقة على تأشيرة إقامة الأميرة هاري بالولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من اعترافه تعاطيه المخدرات.

وتابعت الصحيفة، أنه تم رفع القضية من قبل مركز الأبحاث “هيريتدج فاونديشن” ، الذي يطالب بالإفراج عن طلب تأشيرة دوق ساسكس الأمريكية، ولكن الحكومة الأمريكية رفضت حتى الآن الإفراج عنه ، على الرغم من طلب حرية المعلومات.

سجلات الهجرة للأمير هاري وتعاطيه المخدرات

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن قاضٍ فيدرالي في واشنطن سيستمع إلى الحجج من وزارة الأمن الداخلي (DHS) ومؤسسة التراث يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو، ليقرر ما إذا كان يجب إجبار المسؤولين على الكشف عن سجلات الهجرة الخاصة بالدوق للجمهور.

وتابعت أن جلسة الاستماع ستكون الأولى، في ظل توقعات بأن تكون هناك عدة جلسات استماع، ومن المتوقع أن يدلي القاضي كارل جي نيكولز، المعين للمحكمة من قبل دونالد ترامب، ببيان مكتوب في وقت لاحق.

وقالت نايل جاردينر، مديرة مركز مارجريت تاتشر للحرية في مؤسسة هيريتيج، إن جلسة الاستماع كانت "تطورًا مهمًا للغاية".

وتابعت: "إن هذا يزيد المخاطر هنا بشكل كبير، أعتقد أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن حتى الآن تعيق طلب حرية المعلومات، لكن في النهاية، سيتم تسوية هذه القضية من قبل قاضٍ فيدرالي".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال خبير هجرة بارز إنه كان يجب حرمان الدوق من الإقامة في الولايات المتحدة إذا فشل في الكشف عن تعاطيه للمخدرات.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه يجب على أي شخص يسعى إلى الاستقرار إما بشكل مؤقت أو دائم في الولايات المتحدة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتاريخ تعاطي المخدرات عند التقدم للحصول على تأشيرة أو إقامة دائمة.

وتنص قوانين الهجرة الأمريكية على أن أي أجنبي يتعاطى المخدرات يُصنف على أنه غير مقبول ، على الرغم من أن مسؤولي الهجرة يمكنهم استخدام تقديرهم للتنازل عن القاعدة.

اعترف دوق ساسكس في سيرته الذاتية سبير - وفي المقابلات التلفزيونية التي روجت له - بتعاطي الكوكايين والقنب والفطر السحري في الماضي.

قال مصدر مقرب من دوق ودوقة ساسكس في وقت سابق إن هاري كان صادقًا في طلب التأشيرة ، ولم يتم سؤاله عن مدى تفاصيل تعاطيه للمخدرات.

هاري الحكومة الامريكية المخدرات القضاء المحكمة

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