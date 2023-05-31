الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عمر حسن بعد الفوز بـ"التشجيعية": الجائزة حلم لبداية مشروع كبير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس عمر حسن، أحد أصحاب المشروع الأول الفائز بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2023: في الحقيقة لم أتوقع فوزي بهذه الجائزة القيمة، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ كمبادرة منذ عام 2014.
وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": حصولى على الجائزة أنا وزملائي يعد بداية حلم لمشروع كبير، ونستطيع أن نفيد به محافظتنا بورسعيد.
وأشار إلى أن بداية فكرة المشروع كانت عبارة عن ورشة عمل بسيطة كان هدفها المحافظة على تراث وآثار بورسعيد، وتجميل وجهتها السياحية لمصر، لافتًا: إلى أننا كنا ننظم ورش في الشارع وفي النهاية أجرنا مكان أمام فيلا فرننت بطرازها المعماري الفريد.
وتابع: درسنا الفكرة من أكثر من اتجاه، ووجدنا منطقة لتقديم كافة الخدمات للناس، وجمعنا الدرجات حتى يستفيد الجميع منه.
وأوضح: أنه بعد العمل فترة في هذا النشاط بدأنا في صياغة هذا المشروع وتقديمه لوزارة الثقافة، وهدفنا منه أن نعيد ترميم بعض الأماكن الآثرية في بورسعيد، وكيف نستطيع أن نستفيد منها ثقافيًا، لأنها لا يوجد بها مسرح لتقديم العروض، على الرغم من وجود الكثير من الأماكن التي تصلح لذلك.
يشار إلى أنه قد فاز في "مجال الفنون"، بفرع "مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة"، كل من "المهندس عمر حسن إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد حسن السيد إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد مسعد فهمي منصور"، وذلك عن عمل -مركز إستبينا الثقافي بمدينة بورسعيد- (عمل مشترك).

المهندس عمر حسن جائزة الدولة التشجيعية جائزة الدولة المشروع الجائزة

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