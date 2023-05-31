مراسلة "القاهرة الإخبارية": مستوطنون حرقوا منازل فلسطينيين فى نابلس

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل وقوع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين في مدينة نابلس وهجموا على قرية جالود وحرقوا بعض المنازل والمركبات في القرية.

وأضافت أن المستوطنين تسببوا في حالة من الرعب للأهالي وأطفال القرية واعتدوا عليهم سواء بالضرب أو برمي الزجاجات الحارقة داخل المنازل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا عددًا من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما رد الفلسطينيون على تلك الاعتداءات بضرب سيارات المستوطنين بالحجارة.

وتابعت: "كل هذه الفوضى كانت بحماية من شرطة الاحتلال"، موضحة أنه يتم التعامل مع حرق المنازل ومساندة الأهالي وتقديم الدعم لهم من القرى المجاورة.