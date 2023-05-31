5 مكاسب للزمالك من الفوز على الطلائع

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مكاسب مهمة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش 2/ صفر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس والمؤجلة من الأسبوع 23 للدوري الممتاز لكرة القدم وأهم هذه المكاسب هي:

- عودة الثقة للاعبين بعد تحقيق الفوز وإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذي استمر خلال المباريات الأخيرة وهو ما انعكس على أداء اللاعبين خلال المباراة وظهورهم بشكل متميز.

- انسجام اللاعبين مع طريقة اللعب الجديدة حيث ظهر غالبية اللاعبين بشكل جيد وأجادوا تنفيذ خطة اللعب الجديدة للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، مما يعني أن اللاعبين بدأوا يستوعبون طريقة اللعب وتنفيذها مباراة بعد أخرى.

- عودة أحمد فتوح وتألقه في المباراة بعد غياب لفترة طويلة ومشاركته طوال الـ90 دقيقة وظهوره بمستوى جيد خلال اللقاء بجانب عودة ناصر المنسي بعد غياب طويل وظهوره بشكل رائع خلال الجزء الذي شارك فيه في الشوط الثاني من المباراة مما يؤهله للمشاركة أساسيًا في المباريات المقبلة.

- الحفاظ على الشباك نظيفة وتماسك خط دفاع الزمالك والحفاظ على مرماه بدون إصابته بأي أهداف لأول مرة منذ تولي أوسوريو تدريب الفريق حيث اهتزت شباك الزمالك في غالبية المباريات التي تولى تدريب الزمالك فيها منذ التعاقد معه.

- تألق الصفقات الجديدة للزمالك هذا الموسم خاصة إبراهيم نداي وعودته التهديف وإحرازه هدفًا رائعًا بعد فترة غياب عن التهديف، بجانب تألق مصطفى شلبي الذي أصبح مفتاح لعب الفريق وصانع أهدافه في المباريات الأخيرة ما جعل اللجنة الفنية تختاره كأفضل لاعب في المباراة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.

فيما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات غدًا الخميس بعد الاكتفاء براحة من التدريبات لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.