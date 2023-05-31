الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عُمّار المساجد.. فيديو مبهج لأطفال يحيطون بشيخهم داخل مسجد في أكتوبر

مسجد عمر بن الخطاب
مسجد عمر بن الخطاب

نشر الشيخ محمد أبوالسعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة، مقطع فيديو لعدد كبير من الأطفال يلتفون حول شيخهم في كُتاب المسجد ضمن البرنامج الصيفي التابع لوزارة الأوقاف.

وقال أبوالسعود لـ"الدستور"، إن “الكُتّاب يشتمل على تحفيظ قرآن كريم، تُحفة الأطفال في التجويد، الأربعين النووية في الحديث، ومديح سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام”.

وأضاف إمام المسجد أن الكُتّاب يكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، في الفترة من بعد صلاة العصر حتى المغرب، إلى جانب مديح يوم الخميس في الفترة من المغرب إلى العشاء، حيث يقوم الأطفال بالمديح أمام الحاضرين.

الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة وحوله الأطفال في كُتّاب المسجد
الشيخ محمد أبو السعود، إمام مسجد عمر بن الخطاب بحدائق أكتوبر في الجيزة
أكتوبر البرنامج الصيفي الأوقاف الأطفال التجويد

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