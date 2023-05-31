الممتاز "ب".. جمهورية شبين في اختبار صعب أمام بروكسي وبلدية المحلة يواجه المجد

تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع الثامن والعشرين لدوري القسم الثاني (الممتاز "ب")، منها 7 مباريات في المجموعة الثالثة ومباراة واحدة في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثالثة يحل بلدية المحلة الثاني برصيد 49 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف ضيفًا على فريق المجد السكندري الرابع عشر برصيد 25 نقطة، ويسعى بلدية المحلة للفوز والوصول للنقطة 52 والصعود لقمة المجموعة في حالة تعثر أبوقير للأسمدة أمام طنطا.

وتنتظر الجمهورية شبين الرابع برصيد 48 نقطة بقيادة عصام شعبان مواجهة صعبة خارج أرضه أمام فريق بروكسي السادس برصيد 41 نقطة بقيادة محمد حامد، ويرفع الفريقان شعار لابديل عن الفوز الجمهورية شبين للاستمرار في المنافسة على القمة وبروكسي للتمسك بالمركز السادس الذي يخوض صاحبه دورة فاصلة مع الفريقين الذين احتلا المركز السادس في المجموعتين الأولى والثانية يتأهل منها فريق واحد لدوري المحترفين .

ويستضيف دكرنس الخامس برصيد 46 نقطة بقيادة حسام عبد العال فريق الحمام المطروحي العاشر برصيد 32 نقطة، ويسعى دكرنس للفوز والوصول للنقطة 49 للاستمرر في سباق القمة.

ويستضيف كفر الشيخ السابع برصيد 41 نقطة فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 21 نقطة في مباراة لابديل فيها أمام كفر الشيخ سوى الفوز للانفراد بالمركز السادس، إذا تعثر بروكسي أمام الجمهورية شبين.

ويحل المنصورة الثامن برصيد 38 نقطة بقيادة ياسر الكناني ضيفًا على فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 25 نقطة في مباراة يسعى المنصورة لحصول على نقاطها الثلاث للاستمرر في المنافسة على المركز السادس.

وفي مباريات تحسين المراكز يستضيف سبورتنج الحادي عشر برصيد 29 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق الأوليمبي التاسع برصيد 35 نقطة بقيادة سعيد عبد العزيز.

ويحل المصري بالسلوم الذي هبط رسميًا للقسم الثالث ضيفًا على فريق نبروه الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

وفي المجموعة الأولى يستضيف الفيوم الثاني عشر برصيد 22 نقطة فريق بترول أسيوط الثالث برصيد 53 نقطة.