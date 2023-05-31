الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى: "تعرضت للكسر فى تصوير "تحت الوصاية" وخبيت ألمى"

منى زكي
منى زكي

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية، قبل قليل، حلقة جديدة من المشروع الترفيهي Sold Out من خلال حلقة حوارية للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع، وهى "الحواري والكوميدي والغنائي".

حلقة منى زكي مع محمود سعد

وكشفت النجمة منى زكي للمرة الأولى تفاصيل تعرضها للكسر في اليد بعد أن ظهرت مؤخرًا بـ"الجبيرة" دون الإفصاح عن تفاصيل، وقالت ردًا على سؤال الإعلامي محمود سعد، "ده حصل آخر يوم في تصوير مسلسل تحت الوصاية وكنت مسافرة تاني يوم لبنتي لي لي لأنها بقت في أولى جامعة".

وأضافت: "اتزحلقت بطريقة ما مأخدتش بالي.. وكمان الفنان الكبير رشدي الشامي برده اتخبط في جنبه واتعرض لكسر في الضلع فشوفته مش بيشتكي ولا بيقول إنه بيتألم فقررت أنا كمان أخبي ألمي وأكمل تصوير، مكانش ينفع نعطل التصوير، وأنا كمان كنت لازم أسافر لبنتي، وبالفعل خلصت تصوير وسافرت تاني يوم".

ويشمل البرنامج 3 نسخ لـ3 فقرات، النسخة الأولى sold out interviews، عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامى محمود سعد مع النجوم والمشاهير فى حضور الجمهور.

النسخة الثانية sold out music، تختص بتقديم حفلات لأبرز النجوم والمطربين، أما النسخة الثالثة sold out comedy فهى مخصصة لتقديم عروض كوميدية يكون بطلها شخص واحد، ويبدأ فى نقد سلوكيات وأفكار بأسلوب كوميدى يتفاعل معه الجمهور.

وكانت النجمة منى زكي حققت نجاحًا كبيرًا بمسلسلها الجديد "تحت الوصاية" الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي على شبكة قنوات "دي إم سي" بمشاركة كل من الفنان دياب ومها نصار ورشدي الشامي وخالد كمال وأحمد عبد الحميد والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير.

حلقة منى زكي مع محمود سعد منى زكي محمود سعد منصة watch it watch it Sold Out

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