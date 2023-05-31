الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الحشيش بمدينة نصر

الحشيش
الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "حسام. ح" وآخرين سبق الحكم عليهما بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث عن أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم جالسين بالطريق العام محرزًا سلاحًا أبيض "كتر" وعددًا من قطع الحشيش المخدر.

ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المشدد غرامة 10 آلاف جنيه المواد المخدرة المستشار حسن فريد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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