الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بسرقة مركبات التوك توك بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة التبين حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة الأول "مجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة التبين، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، وبمناقشتهما أقرا بسرقة الدراجة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة باستخدام المركبة المضبوطة، وأقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة التبين

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