الأنبا بشارة يجتمع بالكهنة ويناقش تحضيرات "معًا نحو التحرر من الإدمان"

اجتمع الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بكهنة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، في لقائهم الشهري.

وفي كلمته، أكد راعي الإيبارشية أهمية الاهتمام بالفترة الصيفية الحالية على كافة الأصعدة، كما ألقى السيد إيهاب فوزي، محاضرة حول "الجزء الثاني من أنماط الشخصية".

تضمن الجزء الثاني من اللقاء ما يميز كل شخصية، وعلاقته بالواقع الرعوي، والكتاب المقدس، حيث اختلاف كل شخصية عن الأخرى، انطلاقًا من لقاء الرب يسوع مع شخصيات عدة مثل: القديسة بطرس الرسول، القديس يوحنا الحبيب، بالإضافة إلى القديس بولس الرسول.

وفي الختام، أعطى نيافة المطران بعض التوجيهات الرعوية، ثم قدم الآباء الكهنة الرؤية الصيفية، التي جاءت كالتالي:

١- قدم الأب يوساب أيوب، عن لجنة الندوات التكوينية عرضًا لفكرة عن المؤتمر الصيفي "معًا نحو التحرر من الإدمان"، المقرر إقامته، بفندق أبوقرقاص.

٢- قدم الأب مايكل وليم، مدير معهد التربية الدينية بالإيبارشية، تقريرًا شاملًا عن المعهد، خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

٣- قدم الأب يوسف عادل، والأب مينا القمص متى، فكرة عن عمل لجنة الشباب الإيبارشي.

٤- قدم القمص إبراهيم شفيق، خطة المكتب في فترة الصيف الحالية

وكان قد تفقد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مشروع أطفال للرب "CG"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

جاء ذلك بحضور السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، حيث يقام التدريب في الفترة من السابع والعشرين من مايو الجاري، وحتى الثاني والعشرين من يونيو المقبل، بمشاركة عدد من أبناء كنائس القاهرة.

وفي كلمته التشجيعية، أكد الأب المطران لأبنائه أهمية أن يتركوا الرب يخرج الكنوز، التي بداخلهم، قائلًا لهم: نحن في زمن العنصرة، مشيرًا إلى أن الروح القدس يستطيع أن يجعلكم تروا مستقبلكم، وتبنوه معًا.

وشجع صاحب النيافة أبناء وبنات المشروع على أهمية المضي قدمًا، وتعلم مهارات جديدة، من أجل مواكبة التطورات الحياتية.