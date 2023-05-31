بدء تأثيث مجمع الخدمات الزراعية في قرى "حياة كريمة" بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

شهدت مجمعات الخدمات الزراعية بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، والمدرجة ضمن مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بدء استلام الأثاث المكتبي للمجمعات الزراعية الخدمية والتي تضم قرى التقدم، والابطال، والسلام، وجلبانه"، تحت رعاية اللواء محمود شبايك، رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق.

أبرز الحضور خلال أعمال التسليم

جاء ذلك في حضور كل من المهندس محمد علي، نائب مركز ومدينة القنطرة شرق، والمهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية، بالقنطرة شرق، وسمير ميخائيل.

ومن جهته، أكد المهندس نفادي محمد، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، على أن إنشاء المجمعات الزراعية يأتي في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات، واستلام المحاصيل لأهالي القرى، لافتا إلى إن المجمعات الزراعية تضم وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان.

الهدف من إنشاء المجمعات

وأشار إلى أن الهدف من هذه المجمعات تحقيق تنمية حقيقة فى قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة حيث يضم كل مجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي، بالإضافة إلى مركز لتجميع الألبان "، لتقديم كل الخدمات التى يحتاجها المزارع لأرضه وماشيته.

نموذج موحد لتنفيذ المجمعات

وأوضح نفادي أن جميع المراكز تم تنفيذها وفقا لنموذج موحد بجميع القرى السابق ذكرها.

إشادة بمشروعات حياة كريمة

وأشاد أهالى القرى المستهدفة من المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف "حياة كريمة" بالجهد المبزول من الدولة لتوفير كل الخدمات لأهالي ومنها إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة ومجمعات للخدمات الزراعية البيطرية المتكاملة بقراهم، ما يوفر عليهم مشقة التنقل بين مقار المنشآت الحكومية، ويساعدهم في الحصول على كل الخدمات بشكل متميز.