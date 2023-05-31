في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. 3 نصائح لمقاومة التبغ

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بهدف زيادة الوعي بين الجمهور بشأن التأثير البيئي للتبغ من حيث الزراعة والإنتاج والتوزيع والنفايات، لإعطاء متعاطو التبغ سببًا إضافيًا للإقلاع عن التدخين.

وتسعى منظمة الصحة العالمية للفت النظر نحو الآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وآثاره السيئة على الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها التدخين سواء على حياة الأفراد أو على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات.

وتمثل منظمة الصحة العالمية المحور الرئيسي في التنسيق لأحداث اليوم العالمي لمكافحة التدخين حول العالم، حيث قدمت أكثر من جائزة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ إلى منظمات وأشخاص قدموا إسهامات استثنائية وفعّالة لغرض مكافحة التبغ، ويستهدف هذا اليوم تخفيض نسبة 5.4 مليون حالة وفاة سنويًا جراء أمراض متعلقة بالتدخين.

وفي السطور التالية، أبرز نصائح مقاومة التبغ وفقًا لموقع “health shots”.

1 - تغير بيئتك

قد تؤدي تغييرات صغيرة إلى قطع شوط كبير في حياتك، لذلك قم بإزالة جميع المنتجات المتعلقة بالتبغ مثل السجائر والولاعات، ويجب أن تخبر أصدقائك وعائلتك أنك تركت التدخين حتى يتمكنوا من دعمك في رحلتك.

2 - اشغل وقتك

تستمر الرغبة الشديدة في النيكوتين لبضع دقائق فقط، لذا، ابحث عن بدائل تناسبك، مثل الاستماع إلى موسيقاك المفضلة أو اللعب مع حيوان أليف أو الاتصال بصديق أو الذهاب للتمشية، وثد يختلف الأمر من شخص لآخر، ولكن يجب أن تفعل أي شيء يناسبك.

3 - تذكر سبب الإقلاع عن التدخين

كلما شعرت برغبة في تدخين سيجارة، فكر في سبب تغييرك لعادتك، حتى تدون النقاط على المفكرة الخاصة بك واستمر في قراءة القائمة من حين لآخر، مثل أن التدخين يؤثرعلى كل جزء من جسمك، لكن تركه يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر ويضيف عشر سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع.