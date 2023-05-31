كاتب صحفي: مصر تستطيع تأمين السلع الاستراتيجية لـ6 أشهر قادمة

علق أحمد رفعت، سياسي وكاتب صحفي، على ارتفاع مخزون القمح لأعلى معدل له ليصل الأرصدة لـ4 ملايين طن، قائلا: “سياسة الدولة اتغيرت وهي تجني ثمارها الآن”.

وقال رفعت، خلال لقاءه علي قناة DMC، اليوم الأربعاء، إن الزيادات التي قامت بها الدولة للمزارعين والتي وصلت إلى 1500 جنيه للأردب، شجع المزارعين على زراعة محصول القمح والذي يعد محصول استراتيجي هام وأمن قومي.

وأشار إلى عام 2014 كان هناك صوامع يتم التخزين بها 1.2 مليون مقارنة بعام 2017 وصولا لـ 2021 وصلت لـ 3.6 مليون طن واليوم وصلت 5.5 مليون طن وذلك بعد زيادة عدد الصوامع لـ 75 صومعة، مؤكدًا أن مصر تستطيع تأمين السلع الاستراتيجية للمواطنيين إلى 6 شهور قادمة.