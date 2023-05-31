"الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية" ندوة على مائدة الأعلى للثقافة.. 6 يونيو

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تحت عنوان "الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية"، والتي ينظمها لجنة الترجمة ومقررها الدكتور أنور مغيث، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أنور مغيث - مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها: الدكتورة رندة صبري - أستاذ متفرغ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها – كلية الآداب – جامعة القاهرة، عبير مجاهد - مدير مكتبة معهد جوتة الألماني، عمرو بن داود – Tang jin bao طالب ماجستير بجامعة الدراسات الدولية بشيان بالصين – وكلية الآداب قيم اللغة العربية – جامعة القاهرة، الدكتورة/ مكارم الغمرى - أستاذة الأدب الروسى المقارن كلية الألسن – جامعة عين شمس، الدكتورة وفاء رؤوف – أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر – جامعة حلوان.

في سياق آخر؛ شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح أول أمس الإثنين، بالجلسة الثانية الختامية للاجتماع السنوي لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، بمقر المكتبة في مدينة الإسكندرية، وذلك بعد يوم واحد من الجلسة التي عُقدت بالقاهرة، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والتي ثمن خلالها جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، تلك التي تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب.

وفي بداية الاجتماع، وجه مجلس الأمناء خطاب شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على حضور الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، والدعم غير المحدود الذي يقدمه للمكتبة إيماناً منه بمكانتها ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.

كما وافق المجلس على مجموعة من المقترحات التي سوف تُسهم في تعزيز دور ورسالة المكتبة في محيطها العربي والإفريقي والشرق أوسطي والدُولي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها، وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة، وأنماط التعليم المبتكرة، فضلاً عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد، ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي، وعقب الاجتماع قام أعضاء مجلس الأمناء بجولة تفقدية داخل المكتبة.