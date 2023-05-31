الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: بنفيكا يفاوض أنخيل دي ماريا لاستعادة خدماته هذا الصيف

دي ماريا
دي ماريا

يرغب نادي بنفيكا البرتغالي في استعادة نجمه السابق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، بأن بنفيكا سيحاول إغراء دي ماريا للانضمام إلى النادي كلاعب حر الأسابيع القادمة، لكن جناح يوفنتوس الإيطالي حتى الآن، هي رغبته اللعب في أوروبا.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت، أن دي ماريا بطل العالم محط اهتمام كبير من الأندية السعودية.

وشارك صاحب الـ 35 عامًا مع اليوفي هذا الموسم في 38 لقاء وسجل 8 أهداف ولم يتوج بأي بطولة.

وبدأ دي ماريا مسيرته ضمن صفوف فريق روساريو سنترال للشباب، وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2006، وفي الصيف التالي انتقل لنادي بنفيكا البرتغالي، ولعب 3 سنوات ضمن صفوفه قبل أن يخطف أنظار ريال مدريد، وينتقل له في صيف 2010، ولعب 4 سنوات مع الفريق الملكي ثم انتقل لمانشستر يونايتد، ورحل عنه بعد عام واحد فقط لصفوف باريس سان جيرمان في 2015، واستمر مع النادي 7 سنوات قبل رحيله في صفقة انتقال حر ثم انضمامه ليوفنتوس.

ولعب دي ماريا 295 مباراة لباريس سان جيرمان وهو أكثر الأندية التي مثلها خلال مسيرته، وسجل 93 هدفًا وصنع 119، ويأتي خلفه ريال مدريد ولعب له 190 مباراة، وسجل 36 هدفًا وصنع 85 لزملائه، من أصل 701 مباراة لعبها لكل الأندية التي مثلها وسجل 162 هدفًا، وصنع 251 لزملائه.

بنفيكا بنفيكا البرتغالي دي ماريا أنخيل دي ماريا يوفنتوس

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات متحركة بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

حبس 3 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

توقيع اتفاقية منحة ألمانية لدعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بقيمة 8 ملايين يورو

متحدث "الصحة" يكشف برنامج الاشتراطات الصحية للمنتفعين من برنامجى "تكافل وكرامة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)