تقرير: بنفيكا يفاوض أنخيل دي ماريا لاستعادة خدماته هذا الصيف

يرغب نادي بنفيكا البرتغالي في استعادة نجمه السابق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، بأن بنفيكا سيحاول إغراء دي ماريا للانضمام إلى النادي كلاعب حر الأسابيع القادمة، لكن جناح يوفنتوس الإيطالي حتى الآن، هي رغبته اللعب في أوروبا.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت، أن دي ماريا بطل العالم محط اهتمام كبير من الأندية السعودية.

وشارك صاحب الـ 35 عامًا مع اليوفي هذا الموسم في 38 لقاء وسجل 8 أهداف ولم يتوج بأي بطولة.

وبدأ دي ماريا مسيرته ضمن صفوف فريق روساريو سنترال للشباب، وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2006، وفي الصيف التالي انتقل لنادي بنفيكا البرتغالي، ولعب 3 سنوات ضمن صفوفه قبل أن يخطف أنظار ريال مدريد، وينتقل له في صيف 2010، ولعب 4 سنوات مع الفريق الملكي ثم انتقل لمانشستر يونايتد، ورحل عنه بعد عام واحد فقط لصفوف باريس سان جيرمان في 2015، واستمر مع النادي 7 سنوات قبل رحيله في صفقة انتقال حر ثم انضمامه ليوفنتوس.

ولعب دي ماريا 295 مباراة لباريس سان جيرمان وهو أكثر الأندية التي مثلها خلال مسيرته، وسجل 93 هدفًا وصنع 119، ويأتي خلفه ريال مدريد ولعب له 190 مباراة، وسجل 36 هدفًا وصنع 85 لزملائه، من أصل 701 مباراة لعبها لكل الأندية التي مثلها وسجل 162 هدفًا، وصنع 251 لزملائه.