"مقاولي التشييد": نتلقى مقترحات لتنفيذ عدد من شبكات إنارة الأحياء

ناقش الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد آليات تنفيذ عدد من مشروعات شبكات الإنارة وصيانة إنارة الأحياء بالمناطق المختلفة مع عدد من شركات المقاولات المتخصصة بمدينة أسيوط الجديدة.

واستعرض رئيس الاتحاد محمد سامي سعد هذه المشروعات حيث يتضمن المشروع الأول تنفيذ شبكة لإنارة لمنطقتي الـ375 فدان والآخر 100 فدان، بينما يتضمن المشروع الثاني لشبكة الإنارة المنطقة الصناعية.

أوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لـ"الدستور"، أن تنفيذ المشروعات سيشمل أعمال صيانة وتشغيل وتامين شبكة إنارة شوارع منطقة الإقليمية ومنطقة رجال الاعمال وابني بيتك المرحلة الأولى والثالثة والحي الثاني، كما تشمل تنفيذ أعمال صيانة إنارة شوارع الحي الثالث وشمال الجامعة ومشروع ابني بيتك المرحلة الثانية والرابعة ومركز خدمات الامتداد المستقبلي.

واستكمل أعمال الطرح والتنفيذ لشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ "الكهروميكانيكي"، لتنفيذ أعمال صيانة إنارة مركز المدينة والحي الأول والطريق الدائري، إضافة إلى تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة إنارة شوارع الحي الثاني بالمدينة.

أشار محمد سامي سعد إلي أن المشروعات المطروح على شركات المقاولات المسجلة الفئة تصنيف المناسبة لتنفيذ المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة الفئة الثالثة والرابعة لشركات المقاولات المتصصة في تنفيذ محطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات.

واردف رئيس اتحاد المقاولين أن المناقصات تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية . التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

كما تنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى من وحداتها التابعة.