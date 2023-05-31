مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

اعتدى عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، على منازل وممتلكات ومركبات المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، في الوقت الذي اعتقلت فيه القوات الإسرائيلية 19 فلسطينيًا.

كما أغلقت مجموعة من المستوطنين الشارع الرئيسي المحاذي للحي، الذي يربط محافظتي جنين وطولكرم، وسط ترديد الهتافات والشعارات المعادية، حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأكد شهود عيان أن المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين ومنازلهم بالحجارة في حي أمريحة ببلدة يعبد قضاء جنين، ما أدى لتضرر عدد منها.

وفي محافظة نابلس، أصيب عدد من الأطفال بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب مهاجمة المستوطنين المنازل في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، بحماية قوات الاحتلال، فيما أشعل مستوطنون النار في أحد المنازل.

وأشار الشهود إلى أن مستوطنين من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، تسللوا وهاجموا المنازل في المنطقة الغربية من بلدة برقة، كما نفذت عصابة المتطرفين وبحماية قوات الاحتلال اعتداءات على مدخل بيتين قضاء رام الله، وأغلقوا المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يذكر أن وتيرة اعتداءات عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال ارتفعت منذ بداية العام الحالي، حيث ارتكب الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال شهر أبريل الماضى، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية.