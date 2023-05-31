الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصرى الديمقراطى": مناقشات الحوار الوطنى خرجت بتوصيات ومقترحات جادة

المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن كل المناقشات التي تتم تحت مظلة الحوار الوطني تتناول العديد من القضايا المهمة وبحاجة لإصلاح حقيقي سواء في ملف الأحزاب أو حقوق الإنسان، أو الملف الاقتصادي، وكذلك الاجتماعي.

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني بمثابة طوق نجاة للدولة في الوقت الحالي، وفي ظل التداعيات العالمية السلبية التي تواجهها، والتي تحتاج إلى تكاتف جميع فئات وأطياف الشعب والجلوس على مائدة واحدة تسمح بخروج مخرجات ونتائج عمل جديدة يمكن من خلالها حل مشكلات المأزق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأكد أن الحوار الوطني حتى الآن خرج بالعديد من المناقشات والتوصيات والمقترحات التي تحتاج لإعادة صياغة جادة لكي يمكن تطبيقها على أرض الواقع بشكل فعال.

الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الحوار الوطنى ايهاب منصور الملف الاقتصادي المصري الديمقراطي حقوق الانسان

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