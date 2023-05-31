الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد ملاعب الجامعة ويوجه بتطويرها للاستثمار في الأنشطة الطلابية

جولة رئيس جامعة الأزهر
جولة رئيس جامعة الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري في طنطا، بتفقد ملاعب الجامعة بمدينة نصر.

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة بتطوير الملاعب الخماسية من أجل توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية، كما وجه باستثمار هذه الأماكن وتجهيزها بغرف لخلع الملابس للطلاب، ووجه أيضا بالاهتمام بالمساحات الخضراء في محيط  الملاعب الخماسية، مؤكدا على متابعته الدائمة والمستمرة لهذه الملاعب الخماسية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والكابتن مصطفى عسكر، مدير استاد الجامعة.

الدكتور سلامة داود ملاعب الجامعة الملاعب الخماسية الأنشطة الرياضية

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