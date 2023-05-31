الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصدر: 70% نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية بالجيزة.. والإعلان خلال أيام

طلاب
طلاب

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، عن أنه تم الانتهاء من تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وهي الآن في مرحلة المراجعة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن نسبة النجاح تعدت 70% هذا العام.

ونوهت بأن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الرسمي للمديرية فور اعتمادها من محافظ الجيزة.

وكانت قد أكدت محافظة الجيزة، أمس الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد.

وقالت المحافظة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فسيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة الإعدادية للتيسير على المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم؛ نظرًا لتلقي استفسارات من أولياء الأمور والمواطنين بشأن نتيجة نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية.

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