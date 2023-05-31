مجدي البدوي: الحوار الوطني جاء لتلبية متطلبات واحتياجات المواطن

قال مجدي بدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن دعم الرئيس السيسي المستمر للحوار الوطني يؤكد أن الحوار الوطني ما زال يتمتع بقوة كبيرة داخل المجتمع لتكوين وجهة نظر بين كافة أطراف المجتمع دون خوف أو تردد أو تفكير في إلإقصاء أو التمييز، فالجميع يعمل في هذا الحوار لتحقيق الأهداف الحقيقي التي جاء الحوار من أجلها أولا مواجهة تحديات الدولة الراهنة التي تأثرت بها نتيجة التداعيات العالمية السلبية.

وتابع البدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهدف من الحوار الوطني هو تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع على المستوى المحلي بما يندرج في ذلك المواطن البسيط الذي ما زال يحتاج لمزيد من أوجه الدعم والمساندة والعمل على مواجهة كل الظواهر السلبية التي تواجهه وهذا ما اشتملت عليه كل الملفات المندرجة تحت المحاور الثلاثة للحوار الوطني سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.