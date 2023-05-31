الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة برلماني بشأن رفض الجامعات قبول الطلاب العائدين من السودان

حنان حسني يشار
حنان حسني يشار

توجهت الدكتور حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التعليم العالي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن رفض الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب العائدين من السودان.

وجاء في طلب الإحاطة: "هناك حالة من الاستياء الكبير بين أبنائنا الطلاب القادمين من السودان، نتيجة تعنت الجامعات الخاصة والأهلية في تنفيذ قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الخاص بفتح باب الالتحاق لهؤلاء بالجامعات الخاصة المصرية"، لافتة إلى أن الجامعات ترفض الطلاب القادمين من السودان لعدم توفر أوراقهم، رغم قرار الوزير بإعطائهم مهلة 3 أشهر لظروف الحرب الاستثنائية.

وتضمن طلب الإحاطة: "هناك أزمة في عدد من الجامعات الخاصة في التعامل مع الطلاب المصريين القادمين من السودان ترفضهم نتيجة عدم استيفاء الأوراق اللازمة فضلًا عن أنها تتعامل معهم بشكل سيئ، حيث إنها تعطي الأولوية لطلاب روسيا وأوكرانيا لأن أوراقهم كاملة، فيما تمنع الحرب الطلاب المصريين القادمين من السودان من استكمال الأوراق".

وناشدت الدكتورة حنان حسني يشار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التدخل لحل أزمتهم، والتوجيه بالتسهيل على الطلاب القادمين من السودان، فضلًا عن تخفيف الأسعار خاصة أن الجامعات الخاصة في مصر مبالغ فيها، وأن هذا سبب لجوئهم إلى السودان للدراسة هناك، كما طالبت بتسهيل إجراءات تحويل الطلاب من السودان إلى الجامعات الخاصة المصرية والقبول بالأوراق الثبوتية المتوفرة معهم.

كما طالبت بعدم التعنت في طلب المحتوى العلمي وشهادة القيد (التي لم تكن مطلوبة للسفر خاصة للبنات) فالكثير من الجامعات الخاصة تطلب التوقيع على إقرار بإحضار هذه الأوراق وإلا يعتبر التحويل لاغي، خصوصا وأن الحرب في السودان كان حادث مفاجئ ولم يكن له أي مقدمات.

واستندت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط.

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