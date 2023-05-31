وزيرة البيئة تبحث مع لجنة الاستثمار الفرص التمويلية فى المحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاستثمار بالوزارة؛ لبحث ومناقشة الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية البيئية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء لجنه الستثمار.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن مراجعة واعتماد مخطط "التمنطق " وهي الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتي يتم إعدادها من قبِل مديري المحميات، كما تم مناقشة موقف كل الأنشطة الحالية والتي صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قرار في جدوى استمرارها من عدمه.

وأوضحت الوزيرة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتي من المقرر طرحها لما يسمى قرضًا بيئيًا للمستثمرين في هذا المجال، مشيرةً إلى أنه سيتم إختيار المحميات وفقاً لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها، لافتةً إلى أن الاستثمار فى المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئي، كامب، أنشطة سياحة بيئية، كافيتريات، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة كل الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لاتخاذ قرار بشأنها طبقًا لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة و اتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقاً لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، موضحةً أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات ، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام ٢٠٣٠.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة بإشتراطاتها العامة والخاصة والتي يتم تجهيزها للطرح سنوياً، حيث تتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، أنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، مواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.