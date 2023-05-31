الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأعيان".. جديد "الوثائقية" فى يونيو

الأعيان
الأعيان

أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض سلسلة "الأعيان" يونيو المقبل، وهي سلسلة تتناول سيرة عدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم: عبدالحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبدالنور، وأحمد باشا قرشي.

تُوثق الحلقات في متنها التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها مصر في هذه الحقبة، من خلال رصد الأدوار المهمة التي قدمها هؤلاء "الأعيان" لدعم الأمة المصرية على جميع الأصعدة، سواء بالمال أو الجهاد.

وتعرض السلسلة مجموعة من الوثائق والشهادات التي ترصد حجم التحديات التي واجهتها الرأسمالية الوطنية من أجل تقوية الاقتصاد المصري، وتمصير الصناعات التي كانت حكرًا على الأجانب وحدهم دون شريك محلي لهم، مثل صناعة الغزل والنسيج.

كذلك تفند السلسلة في حلقاتها عددًا من الشائعات والأباطيل التي طاردت عددًا كبيرًا من "أعيان" هذا الزمن، إلى جانب تنقيبها عن الإسهامات النيايبة والبرلمانية للأعيان، وكيف صاروا عمادًا ونواة لتأسيس عدد من الأحزاب المصرية.

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