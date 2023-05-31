الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متحدث "الصحة" يكشف برنامج الاشتراطات الصحية للمنتفعين من برنامجى "تكافل وكرامة"

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن برنامج الاشتراطات الصحية للمنتفعين من برنامجى تكافل وكرامة، وذلك فى منشور رسمى عبر صفحة وزارة الصحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأشار إلى أن البرنامج تابع لمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال بعض البرامج وهما برنامجا تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم من خلال البرنامج الدعم الصحي مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الحصول على الدعم الصحي يشمل مجموعة من الأشياء منها الالتزام بالتطعيمات حتى سن الست سنوات للأطفال، مؤكدًا على تقديم خدمات عديدة في البرنامج منها؛ برنامج تطعيم مجاني يتم تقديمه للأطفال للوقاية من الأمراض، ومتابعة دورية للأمراض التي قد تصيب الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أنه تتم المشاركة في المبادرة الرئاسية المختلفة ومنها الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والأمراض الوراثية والمسح السمعي، كما تتضمن الخدمات حضور الأم جلسات توعوية لمتابعة برامج الصحة الأولية المرتبطة بالوقاية من الأمراض والتغذية السليمة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن هدف الوزارة هو عدم الوقوع في المشاكل الصحية بالكشف المستمر بالوحدات الصحية، وفي حالة وجود المرض نقدم العلاج المناسب في الوقت والمكان المناسبين.

الدكتور حسام عبد الغفار الصحة الاشتراطات الصحية برنامج تكافل وكرامة حياة كريمه الدعم الصحي

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