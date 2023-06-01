أهمية الزنك للجسم الإنسان.. وأسباب نقصه

يعتبر الزنك من العناصر المهمة لتوقية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ويعزز التئام الجروح، ويدعم النمو السليم.

ويعاني الكثير من الأشخاص من انخفاض معدل الزنك في الجسم. كشف تقرير نُشر في موقع "health" الطبي، أسباب نقص الزنك في الجسم، وهي كالتالي:

1 - التغذية الغير سليمة من ضمن الأسباب التي تعمل على نقص الزنك في الجسم والاهمال في اكل اللحوم والبروتينات.

2 - استهلاك الأطعمة التي تعمل على امتصاص الزنك من الجسم، مثل الحبوب الكاملة والحبوب والذرة والأرز والفاصولياء وفول الصويا والبقوليات الأخرى والمكسرات.

3 - وإذا كنت تعاني من تلك الأمراض فأعلم أن لديك نقص الزنك:( اضطرابات تضعِف الامتصاص - اضطرابات الكبد - اضطرابات البنكرياس).

وأعراض نقص الزنك في الجسم، هي:

يمكن أن يسبب انخفاض الزنك مجموعة من المشاكل، إذا كنت تعاني من نقص في هذا المعدن ، فقد تواجه بعض التأثيرات، وتشمل الآثار الشائعة المرتبطة بنقص الزنك ما يلي:

إسهال

تأخر التئام الجروح

جهاز مناعة ضعيف

أكثر عرضة للإصابة بالعدوى

طفح جلدي ، خاصة حول الفم

تقرحات الجلد

مشاكل في الرؤية

فقدان الوزن

تساقط الشعر

صعوبة في التركيز

اكتئاب

العجز الجنسي

أطعمة تحتاجها غنية بالزنك

1 - تعد اللحوم من المصادر الهامة للزنك، حيث تحتوي اللحوم الحمراء بشكل خاص على كمية وفيرة من الزنك، وتناول 100 جرام من اللحم في اليوم يمد الجسم بما يعادل 11 ملليجراما من الزنك، أي ما يعادل 99 % من الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم.

2 - يعد الكاجو من أفضل مصادر الزنك، 28 جرام منه يحتوي على 14% من الكمية اليومية الموصى بها من الزنك.

3 - تحتوي منتجات الألبان بشكل عام، والحليب والجبن بشكل خاص، كمية وفيرة من الزنك، ويحتوي ما يُقارب 473 مليلترًا من الحليب على 16% من الكمية اليومية.

4 - يحتوي البيض على كمية معتدلة من معدن الزنك، إذ أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على ما يقارب 5% من الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من الزنك.