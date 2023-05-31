الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ريال مدريد قد يتراجع عن ضم بيلينجهام لهذا السبب

بيلينجهام
بيلينجهام

تلقى جماهير ريال مدريد الإسباني أخبار ليست جيدة، بشأن صفقة الفريق الجديدة الصيفية المحتملة جودي بيلينجهام.

وكان لاعب بروسيا دورتموند الألماني ودع جماهير فريقه عقب خسارة لقب البوندسليجا في الجولة الأخيرة لحساب بايرن ميونخ، استعدادًا للانضمام إلى النادي الملكي.

وأوضحت تقارير أمس، أن الدولي الإنجليزي على وشك الغياب عن المنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا 2024 في شهر يونيو المقبل مع تزايد الشكوك حول احتياجه للخضوع لعملية جراحية في الركبة.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن إصابة بيلينجهام وإحتمالية خضوعه لعملية جراحية تُربك مخطط ريال مدريد حول إنهاء الصفقة.

وأضاف التقرير، دورتموند لم ينقل أي شيء وريال مدريد سيطلب التقارير الطبية لمعرفة حالة اللاعب، فالأمر ليس بخير على الإطلاق.

وحصل بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وارتبط اسم بيلينجهام بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي لإدارة نادي بروسيا دورتموند. 

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