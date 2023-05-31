الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على إيرادات أحدث أفلام السينما المصرية "شوجر دادي ورهبة"

شوجر دادي
شوجر دادي

تواصل دور العرض المصرية استقبال الجمهور خلال الفترة الحالية بأعداد جيدة، قبل الموسم السينمائي خلال عيد الأضحى حيث تتواجد حالياً 9 أفلام مصرية تنافس في دور العرض.

إيرادات فيلم شوجر دادي

واستطاع فيلم “شوجر دادي” أحدث أفلام السينما المصرية والذي انطلق قبل أسبوع تحقيق إيرادات كلية تخطت حاجز المليوني جنيه وهي إيرادات مميزة حيث وصلت بالضبط حتى صباح هذا اليوم إلى 2,125,450 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية.

ويناقش الفيلم فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

إيرادات فيلم رهبة

وتواجد فيلم “رهبة” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي في دور العرض أيضا بداية من الأربعاء الماضي وخلال الأسبوع المنقضي استطاع الفيلم أن يحقق إيرادات بقيمة 789,140 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "رهبة" عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد الفيشاوي، منهم الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

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