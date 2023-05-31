الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هنا القاهرة".. "القناة الأولى" تُحيى ذكرى أول بث للإذاعة المصرية

القناة الأولى
القناة الأولى

أحيا برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى، ذكري انطلاق الإذاعة المصرية القاهرة 1934.

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم البرنامج، إن البث الإذاعي في مصر بدأ فى عشرينيات القرن العشرين وكانت عبارة عن إذاعات أهلية، وبدأ بث الإذاعة الحكومية في 31 مايو 1934 بالاتفاق مع شركة ماركونى، وقد مصرت فى عام 1947 وألغى العقد مع شركة ماركوني.

وبلغ عدد محطات الإذاعة المصرية في بدايتها أربع محطات حتى وصلت الآن إلى عشر محطات، حتى افتتحت الإذاعة بجملة المذيع أحمد سالم الشهيرة "هنا القاهرة"، وكانت من أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية فى افتتاحها عام 1934.

وكان قد هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إعلاميي مصر بمناسبة عيدهم الـ89، الذي يتوافق مع ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية، حيث انطلق صوت المذيع أحمد سالم "هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة"، وبدأت الإذاعة افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها انطلاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم.

وقال إن الإذاعة المصرية تعد من أولى الإذاعات على مستوى العالم والأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفًا أن ذلك يدل على عراقتها التي جاءت نتاجًا لتطور مصر وحضارتها في كل المجالات، فروادها هم الذين أسسوا معظم الإذاعات في البلدان العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورًا كبيرًا في المحيط العربي، وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص، فمنذ نشأتها كانت ولا تزال فاعلة في كل الأحداث.

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