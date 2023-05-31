الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مناقشة شهود العيان فى حادث مصرع أب وابنته بشيراتون

حادث مصرع أب وابنته
حادث مصرع أب وابنته بشيراتون

استمعت النيابة العامة لأقوال الشهود في واقعة وفاة الطبيب "أشرف. أ" وابنته "دينا"، ضحيتي حادث مساكن شيراتون، دهساً على يد سائق سيارة ملاكي مسرع أسفل منزلهما بشارع سيد زكريا.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان أسباب الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن وابنته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار إثر حادث مروع.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب وابنته بعد أن دهستهما سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحلا تجاريا، تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث.

الطبيب أشرف الكيلاني حادث مساكن شيراتون مساكن شيراتون شيراتون المطار

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