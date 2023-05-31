مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: الحوار الوطني يكتب حاضر ومستقبل مصر

أعرب الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار المصرية ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطني، والتي كانت مصر في ضرورة مُلحة له، كما وجه الشكر لجميع القائمين على الحوار الوطني والمشاركين من جميع التخصصات والمجالات المختلفة التي تكتب لمصر الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن الجميع يشارك من أجل رؤية واضحة لمصر الحاضر والمستقبل.

وأضاف لـ"الدستور": أدعو من خلال الحوار الوطني الاهتمام بمصر القديمة، من خلال زيادة الوعي بالآثار المصرية بشكل كبير خاصة بين الأطفال والشباب والعامة، لأن موضوع الآثار المصرية أصبح التعريف به ضرورة مُلحة جدًا، في هذا العصر خاصة مع خروج دعاوى مثل الأفروسنتيك وغيرها، تحاول سرقة الحضارة المصرية، قائلًا: أننا نستطيع صناعة أفلام ومسلسلات سواء روائية أو وثائقية، وكتب مصورة وبرامج تلفزيونية للأطفال عن الآثار المصرية باللغة العربية واللغات الأجنبية لكي نرسل رسالة مصر وقوة مصر الناعمة للعالم كله.

نشر وتبسيط العلوم بمصر القديمة

وأوضح أن موضوع الآثار المصرية والتعريف بها شيء مهم جدًا ولا بد أن نبدأ بالنشء، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، يتولى ملف الثقافة بالحوار الوطني، كما أنه أطلق سلسلة جديدة تحت اسم "سلسلة تراث الإنسانية" للشباب والنشء الهدف منها نشر وتبسيط العلوم والمعارف بمصر القديمة والثقافة بصفة عامة، موضحّا أنه شارك فيها بكتابين: قصة مصر القديمة و الأدب المصري القديم، وهناك كتابين آخرين قريبا عن أهم آثار الأقصر وأهم المعبودات المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تبسيط العلوم، وتوضيح مصر القديمة بشكل مبسط وجذاب من خلال الكتب المصورة والسهلة، وذلك لأن علم الآثار علم صعب لذا يجب تبسيطه.

وتابع أن الاهتمام بمصر القديمة والاهتمام بتاريخنا شيء مهم جدا لأننا من خلال هذا الاهتمام ننشئ جيلا صالحا يعرف تاريخ مصر ويدافع عن بلده، وهذه الحضارة العظمية لأن مصر دولة عظمى ثقافيا قديمًا وحديثًا، ودائما مصر تنتج الثقافة وتبدع وتدهش العالم بالثراء الأثري المتميز، والثراء الثقافي الممتد عبر العصور لأن هذه قوة مصر الناعمة، ومن خلال الثقافة تستطيع مصر ترسل رسالتها للعالم كله فمصر أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجغرافيا.

اكتشافات أثرية تدهش العالم

وأشار إلى أن لدينا كل يوم اكتشافات أثرية، بالإضافة إلى المتاحف والمعارض التي تدهش الجميع سواء في مصر أو خارجها، ودائما أهم خبر أثري وثقافي في وسائل الإعلام العالمية يكون من مصر، ومصر القديمة جذابة، ومؤخرًا تم إعلان اكتشاف أثري من خلال وزارة الآثار والدكتور مصطفى وزيري في سقارة حيث تم اكتشاف خبيئتين واحدة للمومياوات البشرية والآدمية وأخرى للحيوانات.

الرئيس يهتم بالآثار بشكل غير مسبوق

وأكد ضرورة الاهتمام بنشر تاريخ مصر ورسالتها وحضارتها عبر العصور بكل القوة الممكنة، لافتًا أن من خلال الشركة المتحدة وأعمالها المؤثرة، والقناة الوثائقية والدراما والسينما والكتب ننهض بمصر، بالفعل مصر تشهد نهضة عظيمة بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالآثار بشكل غير مسبوق، فهذا الاهتمام لم يحدث من قبل حيث يولي الرئيس اهتمام كبير بالآثار رغم الظروف الاقتصادية الذي يمر بها العالم كله، قائلًا: أن يولي الرئيس من وقته للاهتمام بالآثار والثقافة فهو أمر مميز، وهذا لأن الرئيس رجل مثقف يدرك رسالة مصر وقوة مصر الناعمة ويقدر رسالة مصر الخالدة عبر العصور.

واختتم: نتمنى للحوار الوطني النجاح والتوفيق وأن يكتب بالنسبة لنا دستور مصر القادم الثقافي والمعرفي والاجتماعي وأن تظل مصر مزدهرة بفضل مصر والمصريين وقيادتها السياسية الواعية التي تدرك حجم الثقافة وتقدر الآثار وتحب الإنسان المصري وتعلي من شأنه في كل مكان.