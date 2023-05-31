الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|حورية فرغلى تروى كواليس لقائها بنزار الفارس.. والزمالك يكشف حقيقة رحيل "زيزو"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك يكشف حقيقة رحيل "زيزو" إلى الريان القطرى

أحمد سيد زيزو لاعب

كشف مصدر بمجلس إدارة نادى الزمالك عن حقيقة وصول عرض رسمى من الريان القطرى أو من أي نادٍ آخر لضم أحمد سيد زيزو، عقب نهاية الموسم الجارى.

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تبدأ بعد غدٍ.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

صرف معاشات

زادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.

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"غلطانة إنى دخلته بيتى".. حورية فرغلى تروى كواليس لقائها بـ نزار الفارس

حورية ونزار الفارس

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن أسفها الشديد، لسماحها بدخول الإعلامي العراقي نزار الفارس منزلها، لإجراء لقاء تليفزيوني معهًا.

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خبراء يحذرون من خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعي

حذر العشرات من كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في بيان مشترك، من مخاطر طويلة المدى لهذه التقنية الحديثة على البشرية قد تؤدي لإبادتها.

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المواطنين عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد التقلبات الجوية السيئة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

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مستشار "الصحة العالمية" لشئون سلامة الدواء يكشف تفاصيل طرح أول دواء لعلاج ألزهايمر

الزهايمر

أوضح الدكتور أشرف الفقي، مستشار منظمة الصحة العالمية لشئون سلامة الدواء، تفاصيل طرح أول دواء لعلاج ألزهايمر.

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الزمالك موعد صرف معاشات شهر يونيو الريان القطري نزار الفارس خطر انقراض البشرية الذكاء الاصطناعي الأرصاد حالة الطقس الطقس الصحة العالمية الزهايمر

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