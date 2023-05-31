تقرير: الحضارة المصرية من بين الأقدم في العالم ونهر النيل أحد أهم مظاهرها

قال تقرير الدولي، إن الحضارة المصرية واحدة من أقدم الحضارات في العالم ونهر النيل أحد أهم المظاهر المصرية القديمة التي قد كانت سبباً في تكوين الحضارة المصرية القديمة على مر العصور.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "Ruetir" الدولي، إلى أن تاريخ مصر من المثير للاهتمام معرفته، لأنه من أقدم البلدان في العالم التي لديها حضارة قديمة، وآثار الحضارات القديمة التي لا يزال من الممكن رؤيتها اليوم هي أبو الهول والأهرامات، والتي ظهرت في بداية الحضارة المصرية وتم تسجيلهما في تاريخها.

وأوضح أن وجود الحضارة المصرية مدعوم بسبب نهر النيل الذي يتدفق على طول مصر من الجنوب إلى الشمال، وتم استخدام ضفتي النهر مرة واحدة كأرض زراعية خصبة.

ومن ضمن مظاهر الحضارة قيام أسلاف الأحفاد المصريين أيضًا بنسيج الكتان وصنعوا الفخار. بالنسبة لاحتياجات معاملاتهم، بدأوا أيضًا في استخدام البرونز لأن حياتهم بدأت في التنظيم.

وتنتهي الفترة الأولى من التاريخ المصري في عام 2181 قبل الميلاد، والتي سميت بالمملكة القديمة، خلال هذا الوقت، بنى الفراعنة الأهرامات الأولى وشيد زوسر هرمًا متدرجًا حوالي عام 2665 قبل الميلاد، وبناء أهرامات اخري آخرين من قبل الفرعون التاليين سنفرو وخوفو.

وقال التقرير، إنه في عام 1281 قبل الميلاد ، تم تقسيم مصر إلى عدة أجزاء واندلعت الحرب الأهلية بين المناطق المتنافسة، وتسمى فترة الاضطرابات المدنية هذه الفترة الانتقالية الأولى وتستمر حتى عام 2055 قبل الميلاد

وفي عام 1650 قبل الميلاد، استولى فلسطينيون يطلق عليهم اسم الهكسوس على شمال مصر، لكن في عام 1550 قبل الميلاد، وتمكن المصريون الأصليون الذين كانوا في الجنوب من طرده وإعادة توحيد البلاد.

وبعد ذلك بدأت الدولة الحديثة واستمرت من 1550 إلى 1070 قبل الميلاد، ومع بداية عصر الدولة الحديثة، صعدت مصر إلى الثروة والسلطة على الأراضي المحيطة بها.