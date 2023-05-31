حظك اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية وذلك على النحو التالي.
الحمل:
مهنياً: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.
عاطفياً: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم.
صحياً: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يومياً، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.
الثور:
مهنياً: تشاطر أحدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك.
عاطفياً: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب.
صحياً: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة.
الجوزاء:
مهنياً: هذا اليوم يغير الأجواء ويجعلها أكثر حماسة وتتحسن أمورك في العمل.
عاطفياً: كن منفتحاً على الحياة بعيداً عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز أوقات الضغط.
صحياً: من المستحسن تنظيم الواجبات تفادياً لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي.
السرطان:
مهنياً: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية وإلى يوم واعد جداً.
عاطفياً: أنت محط أنظار الشريك، لا تترك الغيرة تتسرب إلى أعماقه فتسوء العلاقة.
صحياً: قبل أن تبدأ بالتأفف لتهور صحتك، شغّل الموسيقى وابدأ بالغناء أو اذهب إلى السينما أو المسرح أو الطبيعة.
الأسد:
مهنياً: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.
عاطفياً: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف.
صحياً: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.
العذراء:
مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة.
عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف.
صحياً: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعاً، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة.
الميزان:
مهنياً: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.
عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.
صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.
العقرب:
مهنياً: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصاً قبلك يقع فيها.
عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.
صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.
القوس:
مهنياً: تفتح أمامك مشاريع جديدة، وقد يحمل هذا اليوم مفاجآت حلوة وأخباراً مهمة.
عاطفيا: تشعر أنك تنجح أخيراً في كسب قلب الحبيب إلى جانبك. خطوة إيجابية في العلاقة.
صحياً: تناول الأدوية عشوائياً ولا سيما المضادات الحيوية قد يكون له مضاعفات.
الجدي:
مهنياً: تعيش تجربة حساسة ودقيقة، فإذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة فما عليك إلا الحرص الشديد.
عاطفياً: عليك أن تتعامل مع الحبيب بدبلوماسيه أكثر كي تكسب قلبه. لا بأس في تدليله بعض الشيء.
صحياً: خفف من التدخين والمشروبات الروحية، ولا تفرط في تناول المأكولات الدسمة.
الدلو:
مهنياً: تعيش يوما هوائيا بامتياز تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي ، فتحظى بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها.
عاطفياً: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب.
صحياً: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلباً في وضعك الصحي. انتبه.
الحوت:
-مهنياً: توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريباً.
عاطفياً: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية و فكر بهدوء أكثر. كن حكيماً في تعاطيك مع الشريك.
صحياً: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بزكام